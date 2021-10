Pevačeva majka otkrila i da li redovno viđa unučiće.

Nakon šokantnih tvrdnji pevačice Olivere Matijević da je pevač Darko Lazić hteo da je vodi u hotel posle nastupa, dok je njegova tadašnja verenica u to vreme sedela trudna kod kuće, za Pink.rs se oglasila njegova majka Branka Lazić.

Naime, kako Branka tvrdi, njen sin je u tom periodu još bio na štakama i oporavljao se od stravične saobraćajke, te je sigurna da mu tada nije bilo do švrljanja.

- Nemam pojma ko je ta Olivera. Nisam za nju nikad čula. To što se piše da je on nju hteo da vodi u hotel, dok je Marina bila trudna je prosto nemoguće. Znam kakav je bio prema Marini kada je bila trudna, radovao se toliko bebi... Pa on je tada još bio na štakama, oporavljao se od nezgode koju je imao. To su nebuloze. Sigurno je da mu nije bilo do švrljanja sa pevačicama - rekla je Lazićeva majka za Pink.rs i otkrila u kakvim je odnosima sa bivpim snajkama, sadašnjom Darkovom devojkom Barbarom, ali i da li redovno viđa unučiće Alekseja i Lorenu.

- Barbara mi još nije snajka. Videćemo da li će biti. To je Darkova stvar, ja sve svoje snajke volim. Volim i bivše i sadašnje snajke, meni nisu ništa uradile. Ni ja njima, ni one meni. Ne bih mogla da kažem koja mi je omiljena. Podjednako su mi sve drage. Marinu sam videla prošle nedelje kad je dovodila Alekseja kod nas. Imamo korektan odnos, redovno viđamo dete. Lorenu nismo videli mesec dana, otkad je krenula u školu... - kaže Branka i dodaje:

- Darko me obilazi, viđamo se... Nije baš često tu, ali dolazi.

