Drama!

Branislav Radonić Brendon posvađao se sa Majom Marinković sa kojom je prethodno snimio vlog na svom Jutjub kanalu.

Naime, Brendon je ispričao kako ona nije znala sa kim je ostala u drugom stanju i da je svoju trudnoću htela da iskoristi u marketinške svrhe pa i da pridobije Marka Janjuševića Janjuša.

Maja se oglasila na svom Instagram profilu, te podelila Brendonovu adresu stanovanja i njegov broj telefona, te najavila tužbu protiv njega. Pored toga, Maja je podelila privatne poruke sa Brendonom u kojima se vidi da je on zove da gostuje u njegovoj emisiji, a ona ga ignoriše.

Majino besno raskrinkavanje možede detaljnije videti OVDE.

Da podsetimo, Branislav Radonjić Brendon objavio je na svom Jutjub kanalu video u kojem priča kako Maja Marinković navodno nije znala ko je otac njenog detata. Maja je javno pričala o svojoj trudnoći sa Janjušem, ali i kiretaži.

- Maja je meni saopštila da je u drugom stanju. Samo je govorila da je u drugom stanju, da je trudna, ali ni ona sama nije sigurna sa kim je trudna, u opticaju je i treče lice. Ja sam totalno bio zbunjen, ja sam to prihvatio i potresao sam se zbog nje. Zatim se ona meni određeni vremenski period nije javljala i ja sam se onda pitao šta se desilo, ona mi je onda ispričala tu priču, koju je javno iznela, ali je meni rekla kako ona uopšte ne zna da li je to bilo sa Janjušem ili je to bilo sa trećom osobom i ona je odlučila da to iskoristi u markentiške svrhe - naveo je Brendon u svom videu.

Autor: M.M.