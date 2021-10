Mi smo mu podrška!

Iznenađenje za sve na početku Zadruge 5 bio je ulazak Stefana Karića. Za njega su svi mislili da je došao kao podrška Mensuru Ajdarpašiću, ali ih je sve iznenadio, pa čak i Mensura.

- Njih dvojica su veliki prijatelji, pa smo sa Karićevom izabranicom Jovanom Ljubisavljević porazgovarali o vezi Stefanovog prijatelje Mesura i Milice Veselinović:

Cela porodica Karić, pa i sam Stefan je podrška Mensuru. Ostali smo mi jer je Stefan ušao. Svi podržavamo Mensura u svemu što radi, ali čak iako nailazi na te osude jer je devojka maloletna, ali što da ne podržimo ako je ljubav prava i ako postoje emocije. Još je rano da bi bilo šta komentarisali po tom pitanju ali nek uživaju i nek se vole - rekla je Jovana.

- Obzirom da si ostala u konkretnim odnosima sa Minom Vrbaški, Mensurovom bivšom devojkom, kako bi prokomentarisala to što je Milica na samom početku Zadruge 5 rekla da ulazi da pokaže da nisu sve devojke kao Mina, a onda je ušla u vezu sa Mensurom, kako bi to prokomentarisala?

Pa ispala je kontradiktorna. Iskreno nisam ispratila tu izjavu, jer se Stefanov ulazak brzo odrigrao, a Milica mi je bila u fokusu kada je ušla u vezu sa Mensurom - objasnila je Jovana.

- Šta misliš kako bi Mensur reagovao ako bi na primer Mina ušla u Zadrugu 5, da li je on čist sa svojim emocijam ?

To je teško pitanje. Te neke ljubavi ostave traga i budu velike, koliko god se nama činilo da je to rijaliti, ostavi to traga. Učinilo je vreme svoje, ali kada bi se susreli posle dve godine. Bila je neprijatna situacija kada je Mensur nazvao Milicu Mina, ili Mateja Anđelu Tara. Jednostavno to okruženje ostavi traga, i taj prostor koji je tamo gde su bile te bivše sa kojima su bili, jednostavno ostaje trag. Ako one praštaju, ko sam ja da sudim - rekla je Jovana.

Autor: N.B.