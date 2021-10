ESTRADI NEĆE BITI DOBRO, KAD ON PROGOVORI! Laća se sprema da RASKRINKA pevače koji nisu platili pesme, ali i one koji su IZDALI Marinu!

Biće haosa!

Milan Laća Radulović, iako je i dalje skrhan bolom zbog smrti majke Marine Tucaković, čvrsto je rešio da se nakon što prođe 40 dana žalosti žestoko obračuna sa estradom.

On, tvrde izvori, planira da otkrije imena onih pevača koji su ostali dužni njegovoj majci, ali i da ispriča kako je on uspeo da od velikih zvezda naplati dugove i ko im je okrenuo leđa.

Kako pišu mediji, Laća se pre nekoliko dana poverio svojim bliskim prijateljima da mnogima sa estrade neće biti dobro kada on bude progovorio o svim estradnim tajnama o kojima je godinama ćutao. Iako njegova majka nikada nije javno govorila o imenima pevača sa kojima je imala neke nesporazume ili dugovanja, osim što je pominjala Acu Lukasa, Laća je odlučio da sve otkrije.

Među prvima koji će mu se naći na udaru navodno je Ceca Ražnatović, prema kojoj odavno gaji netrpeljivost, što je, kako su brojni domaći mediji preneli, kulminiralo na dan Marinine sahrane, kada je od nje zahtevao da se s pojedinim kolegama, udalji od groba njegove majke.

Laća se nikad nije libio da iznese svoj stav o Ražnatovićki, te ju je početkom godine javno na svom Tviter nalogu prozvao. Tom prilikom je rekao da više ne može da ćuti, te da je ušao u raspravu sa pevačicom zbog novca, jer joj je, kako kaže, bilo skupo da plati pesme koje je on pisao za njenu ćerku Anastasiju.

- Da se razumemo. Jer ne mogu više da krijem informacije. Jedne noći Nanogica je poslala meni poruku: "Meni je to skupo ko Marina!" Pre toga, troškovnik sam triput ispostavio. Sve bi to bilo prihvatljivo da nisam potcenjen i uvređen na nivou: "Skupo mi ko majka" usred mermera Ljutice Bogdana. Ovo nema veze s pravdom. Nema veze sa slučajem. Ima veze s tim da je moja majka bila skupa - napisao je tada Laća na Tviteru.

On je u razgovoru sa bliskim osobama ispričao da su ga te Cecine reči veoma pogodile, jer je ispalo da je Marina preskupa, a svi pevači, pa i ona sama su na njenim pesmama zaradili mnogo više novca. On je takođe rekao i da će javnosti otkriti kako je uspeo da od Ražnatovićke, uz pomoć jednog saradnika, naplati dugovanje za Anastasijin album. Ispričao im je da je pevačici bilo najteže da da novac na kraju i da ju je čekao neko vreme. Ono što je Laća isto zamerio Ceci jeste i priča koja se pojavila u medijima, da je Ražnatovićeva plaćala Marini lečenje od teške bolesti, što on negira, ali priznaje da je zvala bolnice i pružala moralnu podršku.

Osim Cece, na Laćinoj "crnoj listi" nalazi se i Aca Lukas, koga su njegovi roditelji Marina i Aleksandar Radulović Futa tužili zbog novca koji im, kako su oni tvrdili, on duguje za jednu turneju. Sud je tada presudio u njihovu korist, ali kako je Marina jednom prilikom izjavila, Lukas to nikada nije isplatio.

- Kada su svojevremeno radili turneju, Futa je morao da pozajmi pare da bi ga isplatio unapred, a dogovor je bio da kada se sve to završi, od koncerata da ugovoreni deo novca. Iznos je bio baš veliki, on to nikada nije uradio, čujem da kaže kako je dao na ruke, ma jeste, bogati - ispričala je svojevremeno Marina.

Bubamara vratila dug od 10.000 evra

Marina Tucaković dugo je bila ljuta na Daru Bubamaru zbog duga od 10.000 evra. Dara je, navodno, bila nezadovoljna jer joj pesma nije dobro prošla, pa nije htela da plati. Kada je čula da se razbolela, Bubamara je pozvala Marinu, ponudila joj pomoć i platila dug koji je imala. One su tada zakopale ratne sekire, a da je ovaj sukob ostao između njih i da joj Laća to nije zamerio, pokazuje činjenica da je upravo on autor teksta njenog poslednjeg singla.

Autor: M.M.