NE PIŠE IM SE DOBRO! Janjuš posle RASKIDA sa Majom otišao u ŠETNJU sa Minom! LETEĆE PERJE! (VIDEO)

Biće haosa!

Janjuš je danas doneo odluku da stavi tačku na odnos sa Majom Marinković, zbog toga što je počela da ga maltretira, iako je obećala da to više neće raditi, kako on ne bi izgubio starateljstvo nad njegovom ćerkom Krunom. Maja je bila besna što joj on ne posvećuje dovoljno pažnje, a njegov poslednji potez će je dodatno razbesneti.

Naime, Janjuš je, dok su zadrugari gledali seriju "Fatalna ljubav", a Maja spavala u rehabu, otišao da se šeta sa Minom Vrbaški, zbog koje Marinkovićeva uvek napravi haos i koju mu je više puta zabranjivala.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: M. P.