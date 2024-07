To je Filip Car sa Aliekspresa: Jovana ne štedi reči na Urošev račun, Žana razvezala po Jeleni i Ivanu (VIDEO)

Biće haosa!

Nakon razgovora voditelja Milana Miloševića i Nenada Macanovića Bebice, voditeljka Ana Radulović porazgovarala je sa svojim gostima: Slađom Bošković, Lazarom Čolićem Zolom, Žanom Omniom i Jovanom Cvijanović o situaciji Jelene i Ivana Marinkovića.

- Pričale smo o tome da je njen bivši muž uplovio u ljubavnu vezu sa njenom rođenom sestrom - rekla je Žana.

- Jovana, Jelena je zamerila Urošu zašto je nakon zatvora imao odnose sa tobom - pitala je Ana.

- Da, to je istina, toliko o tome koliko je Urošu stalo do nje. Uroš prema njoj oseća strast, oni ako se vide napolju, videće se i imaće se**ualne odnose, neće sigurno praviti dete i živeti s njom i Bekom...Ima jedan klip kada smo se muvali, on kaže: "Ne mogu da ti kažem neke stvari, nisu za dnevni termin". To je Filip Car sa aliekspresa, čak je skinuo svaki njegov pokret, mislim da se Jeca zeznula u celoj ovoj priči, rizikovala je brak zarad nečega, ne bih da budem vulgarna - rekla je Jovana.

- Ivan je izneo da nisu imali odnose dve godine - rekla je voditeljka.

- Jao meni je ovo sve jasno kao dan, cela njihova situacija mi deluje kao parodija. Evo videćete kako će izgledati rasplet situacije...Jao, plakao je, gurnuo prst u oko, pa plakao. Posle svih ispada koje je imala, on je branio, to je presmešno - rekla je Žana.

Autor: Nikola Žugić