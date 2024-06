Mama i tata ne moraju da se sekiraju: Miona poručila roditeljima da će raskrsiti odnos sa Ša u rijalitiju!(VIDEO)

Još malo haosa za laku noć!

Nenad Aleksić Ša i Miona Jovanović obavili su poslednju rundu svađe, tik pred spavanje.

- Još jednom mi nahvališ bivšeg, oteraću te u tri p*čke lepe materine - rekao je Ša.

- Prestani da mu se uvlačiš u d*pe - rekla je Miona.

- Pun mi je k*rac tvojih sr*nja. Ovo je blam što radiš, ja tebe poštujem - rekao je Nenad.

- Vidim kako me poštuješ - odbrusila je Miona.

- Ako me opet ne budeš fermala dva posto na svadbi, boleće me k*rčina da ostajem u odnosu - rekao je on.

- Mama i tata onda ne moraju da se sekiraju, raskrstiću to ovde - kazala je Miona.

- To si odavo htela, ljudi sve vide - rekao je Ša.

- Da te nisam zavolela, ostavila bih te. Što si onda sa mnom - rekla je Jovanovićeva.

- Ja sam debil koji te voli i prezatio sam ti preko tri hiljade stvari. ali došli smo do svadbe, koju si žarko želela - rekao je Aleksić.

- Zakuni se da sam žarko želela. Šta s*reš - rekla je ona.

- Nešto si želela, kako bi bila u priči. Ja kad volim, ne uvredim. Pukao sam od tebe, nađi bolje argumente za odlazak od mene - kazao je Ša.

- Ovo je blam - odbrusila je Miona.

- Meni je blam što voliš drugog, a sa mnom ležeš. Treba da se blamiram na svadbi - rekao je ša.

- Ajde da se kladimo da ćeš napraviti nešto - predložla je Miona.

- Ne ignoriši me, neću praviti haos. Ignoriši me, napraviću haos - objasnio je Ša.

Autor: Iva Stanković