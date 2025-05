Ovo su najplaćeniji sezonski poslovi ove godine: Dnevnica do 5.000 dinara

Sezonski poslovi su veoma popularni u našoj zemlji, a Todo Terzić, šef Jedinice za hranu i poljoprivredu u NALED-u otkriva koji su najtražniji, ali i najplaćeniji.

"Najviše se novca može zaraditi na poslovima berbe i sortiranja voća, pogotovo kada se radi o nekim voćnim vrstama koje su dosta popularne, skupe na tržištu. Da li je to neko jagodasto voće, neka malina, kupina, borovnica... Opet, ti proizvodi jesu skupi, ali svi ti ljudi koji su morali da uberu taj proizvod, da ga dopreme do neke hladnjače, do nekog skladišta, morali su negde ujutru da izađu na njivu, da uberu taj proizvod, pa potom da ga transportuju po nekim uslovima koji nisu baš idealni.

- Dakle, dosta vrućine, dosta vlage, dosta nekih uslova koji iscrpljuju organizam i samim tim dnevnice u sezonski poslovima moraju biti malo izdašnije, toga su svesni i poslodavci", kaže on, navodeći da su dnevnice za berbe maline, kupine, borovnice prošle godine išle i do 5000 dinara.

Sezonske poslove mogu da rade i maloletna lica, ali uz saglasnost roditelja.

Autor: Dalibor Stankov