AKTUELNO

Svet

UZNEMIRUJUĆE! Uhapšena lažna medicinska sestra - ugrozila hiljade života (FOTO+VIDEO)

Izvor: Informer, Foto: x ||

Mlada žena uhapšena je na Floridi pod sumnjom da se lažno predstavljala kao medicinska sestra i pružala zdravstvene usluge za gotovo 4.500 pacijenata, objavio je BBC. Istraga je pokrenuta nakon što je bolnica raskinula ugovor sa Otom Bardisa zbog sumnji u verodostojnost njenih kvalifikacija. Kako navodi šerif okruga Flagler, Rik Stali, 29-godišnja Bardisa je u periodu od juna 2024. do januara 2025. godine lečila čak 4.486 pacijenata.

- Ovo je jedan od najuznemirujućih slučajeva medicinske prevare koje smo ikada istraživali - rekao je Stali.

Bardisa je radila u bolnici "Advent Helt Palm Cost Parkvej" od jula 2023. godine. Tereti se da je koristila broj licence druge medicinske sestre istog imena, zaposlene u drugoj bolnici u okviru iste zdravstvene ustanove. Kada su otkrivena neslaganja u dokumentaciji, tvrdila je da je promenila prezime nakon udaje, ali nikada nije dostavila venčani list kao dokaz.

Prijavili je nakon ponude za unapređenje

Prevara je otkrivena u januaru 2025. godine, kada je Bardisa trebalo da bude unapređena. Kolega koji je proveravao njene podatke otkrio je da joj je licenca istekla i prijavio je upravi. Bolnica je odmah raskinula ugovor, a policija je pokrenula višemesečnu istragu.

Protiv nje je podignuta optužnica po sedam tačaka za obavljanje medicinske delatnosti bez licence i sedam tačaka za lažno korišćenje ličnih podataka. Uhapšena je 5. avgusta u svom domu, dok je nosila medicinsku uniformu.

- Ova žena je potencijalno ugrozila hiljade života predstavljajući se kao neko ko nije, narušivši poverenje pacijenata, porodica, bolnice i cele medicinske zajednice - izjavio je šerif Stali.

Bardisa se trenutno nalazi u pritvoru, a sud joj je odredio kauciju od 70.000 dolara.

Autor: D.B.

#Florida

#Hapšenje

#lazna medicinska sestra

#mlada zena

#ugrozila živote

POVEZANE VESTI

Svet

Medicinska sestra slučajno usmrtila novorođenče: Roditelji male Ilijane očajni, njihova priča obilazi svet

Svet

MEDICINSKA SESTRA TROVALA DEČAKA U KOLICIMA! Osuđena na 7 godina zatvora: Evo šta mu je davala!

Domaći

Neočekivano! Zorana Mićanović raskinula sa MC Stojanom pa mu komentarisala golišav snimak! (FOTO)

Svet

Užasni snimci kruže mrežama: Deo hrama u Kini srušio se kao kula od karata, ljudi beže u panici (VIDEO)

Svet

DETALJI SLUČAJA KOJI JE POTRESAO ZEMLJU! Unuk ubio baku, pa pucao i na deku! Ispalio je pet hitaca, a onda...

Region

Drama na aerodromu u Podgorici: Medicinska sestra reanimirala putnika, golim rukama ga oživela