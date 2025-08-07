UZNEMIRUJUĆE! Uhapšena lažna medicinska sestra - ugrozila hiljade života (FOTO+VIDEO)

Mlada žena uhapšena je na Floridi pod sumnjom da se lažno predstavljala kao medicinska sestra i pružala zdravstvene usluge za gotovo 4.500 pacijenata, objavio je BBC. Istraga je pokrenuta nakon što je bolnica raskinula ugovor sa Otom Bardisa zbog sumnji u verodostojnost njenih kvalifikacija. Kako navodi šerif okruga Flagler, Rik Stali, 29-godišnja Bardisa je u periodu od juna 2024. do januara 2025. godine lečila čak 4.486 pacijenata.

- Ovo je jedan od najuznemirujućih slučajeva medicinske prevare koje smo ikada istraživali - rekao je Stali.

Bardisa je radila u bolnici "Advent Helt Palm Cost Parkvej" od jula 2023. godine. Tereti se da je koristila broj licence druge medicinske sestre istog imena, zaposlene u drugoj bolnici u okviru iste zdravstvene ustanove. Kada su otkrivena neslaganja u dokumentaciji, tvrdila je da je promenila prezime nakon udaje, ali nikada nije dostavila venčani list kao dokaz.

The Flagler County Sheriff’s Office arrested 29-year-old Autumn Bardisa, who deputies said posed as a licensed nurse and provided medical care to thousands of patients. https://t.co/pkemWJpcE2 — ABC Action News (@abcactionnews) 06. август 2025.

Prijavili je nakon ponude za unapređenje

Prevara je otkrivena u januaru 2025. godine, kada je Bardisa trebalo da bude unapređena. Kolega koji je proveravao njene podatke otkrio je da joj je licenca istekla i prijavio je upravi. Bolnica je odmah raskinula ugovor, a policija je pokrenula višemesečnu istragu.

NEW: Florida woman arrested for impersonating nurse after treating over 4,400 patients without a license, deputies say



Autumn Bardisa, 29, was hired in July 2023 as an advanced nurse technician under RN supervision



She claimed to be an “education first” RN — meaning she had… pic.twitter.com/Y0WkI4Zq55 — Unlimited L's (@unlimited_ls) 07. август 2025.

Protiv nje je podignuta optužnica po sedam tačaka za obavljanje medicinske delatnosti bez licence i sedam tačaka za lažno korišćenje ličnih podataka. Uhapšena je 5. avgusta u svom domu, dok je nosila medicinsku uniformu.

- Ova žena je potencijalno ugrozila hiljade života predstavljajući se kao neko ko nije, narušivši poverenje pacijenata, porodica, bolnice i cele medicinske zajednice - izjavio je šerif Stali.

Bardisa se trenutno nalazi u pritvoru, a sud joj je odredio kauciju od 70.000 dolara.

Autor: D.B.