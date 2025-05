Užasni snimci kruže mrežama: Deo hrama u Kini srušio se kao kula od karata, ljudi beže u panici (VIDEO)

Pokrenuta je istraga u istočnoj Kini nakon što se srušio deo hrama koji datira iz 1375. godine i renoviran je prošle godine.

Do incidenta je došlo 19. maja, kada se krov hrama Fengjangu iznenada srušio kao kula od karata, dok je kamenje padala po turistima koji su bili na licu mesta.

Snimci koji kruže društvenim mrežama prikazuju kako se deo krova urušava u roku od nekoliko sekundi, stvarajući oblake prašine, dok prolaznici panično trče na sigurno.

The roof of a 650-year-old drum tower in Anhui China collapsed. It was built during the Ming Dynasty in 1375😬 pic.twitter.com/Mu2NQyMPMu

Prema lokalnom Odeljenju za kulturu i turizam, incident se dogodio u 18:30 časova, na istočnoj strani krova crkve. Srećom, nije bilo prijavljenih povređenih.

Vlasti su odmah aktivirale protokol za vanredne situacije, evakuisale područje i blokirale pristup. Istovremeno, formiran je tim za istragu uzroka urušavanja.

Roof tiles became detached and fell from the #Gulou (Drum Tower) in #Fengyang, #Anhui Province in #China on May 19, Chinese social media videos showed. Fortunately, no was reported injured as it was dinner time and there were fewer people near the building. pic.twitter.com/Ftj0aSLyqN