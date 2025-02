BUKNUO POŽAR U POZNATOM HOTELU: Preko 100 ljudi evakuisano - Društvenim mrežama kruže zastrašujući SNIMCI (VIDEO)

Oko 100 ljudi evakuisano je iz hotela u Londonu nakon što je požar izbio u prizemlju zgrade.

Požar je izbio u hotelu i restoranu "Chiltern Firehouse", poznatom po tome što ga često posećuju poznate ličnosti, poput Madone, Kajli Minog i Toma Kruza, preneo je AP.

Više od 100 vatrogasaca i 20 vatrogasnih vozila poslato je na mesto požara.

