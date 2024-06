POŽAR U DVORCU U VERSAJU! Nekoliko hiljada posetilaca evakuisano!

Nekoliko stotina posetilaca evakuisano je danas iz dvorca u Versaju, nakon što je izbio požar, koji je, kako prenosi Reutres, brzo stavljen pod kontrolu hitrom reakcijom vatrogasaca.

Na platformi X objavljeno je da se u dvorskom kompleksu Versaj aktivirao alarm za požar, nakon čega su posetioci evakuisani izvan dvorskog kompleksa.

In #France, visitors to the Palace of #Versailles were evacuated after a fire alarm went off. According to videos circulating on social networks, smoke is rising from the palace. pic.twitter.com/lAn4Mx2epq