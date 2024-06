Požar na grčkom ostrvu Serifos pod kontrolom (FOTO+VIDEO)

Veliki požar koji je u subotu popodne izbio na grčkom ostrvu Serifosu stavljen je pod kontrolu, ali pripadnici vatrogasne službe i dalje nastoje da potpuno obuzdaju vatrenu stihiju, preneli su danas grčki mediji.

"Vatra je sada pod kontrolom na svim mestima, ali jugozapadni deo Serifosa je izgoreo. Govorimo o području gde je vatru zaustavilo more", izjavio je gradonačelnik ostrva Konstantinos Revintis, prenosi portal Katimerini.

Od ranih večernjih sati, brojna područja su evakuisana uključujući naselja Ramos, Livadakija, Karavi, Koutalas, Ganema, Vaja, Kalo Ambeli i Livada.

Na ostrvu su najpre bila aktivna samo 4 vatrogasca sa 1 vozilom i opštinske cisterne za vodu, u smiraj dana pristigla su i dva aviona i jedan helikopter, a sa susednog ostrva Siros stiglo je 7 vatrogasaca sa 3 vozila i iz Pireja 22 vatrogasca sa 11 vozila.

