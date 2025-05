DANAS JE CENTRALNI SKUP SVENARODNOG SABORA U NIŠU: Dok Pokret poziva na jedinstvo, blokaderi foteljaši provokacijama prizivaju nasilje!

Iako je svenarodni sabor u Nišu zakazan pre više nedelja, niški studenti blokaderi dan ranije objavili da baš danas protestuju u tom gradu, i to na lokaciji udaljenoj samo 600 metara, što je, prema oceni analitičara, jasan znak da žele da izazovu sukobe

Na današnjem centralnom skupu svenarodnog sabora u Nišu na Trgu kralja Milana biće, prema rečima organizatora Pokreta za narod i državu, promovisani mir, jedinstvo srpskog naroda i celovita srpska država. S druge strane, blokaderski pokret očigledno želi tenzije, pošto su u istom gradu, istog dana, i to u minut do 12, zakazali svoj skup na samo 600 metara udaljenosti - na obližnjem Trgu kralja Aleksandra! Ovaj potez studenata, koji svakako nije slučajan, predstavlja ozbiljnu opasnost po bezbednost svih učesnika oba skupa, ocena je sagovornika Kurira.

U 16 časova počinje centralna manifestacija svenarodnog sabora na kojoj će se, oko 18.30 sati obratiti i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Blokaderi su najavili da će njihovo okupljanje započeti od 15 časova, a protest će zvanično početi baš u 18.30!

Rizična situacija

Da su studenti, koji se sve vreme navodno bore protiv nasilja, napravili vrlo bezbednosno rizičnu situaciju zakazivanjem skupa u isto vreme i u istom gradu gde i predstavnici vlasti, za Kurir ukazuje politički analitičar Branko Radun.

- Taj najavljeni studentski protest je kontraskup, jer oni sada pokušavaju da na neki način pokažu da su oni u Nišu jači od vladajuće koalicije, barem na ulici i da na taj način anuliraju skup koji organizuje vlast. A to je dosta rizično, jer ako imate dve grupe koje su jedna protiv druge, jasno je da može da dođe do incidenata i biće jako teško to nekako ishendlovati da ne dođe do fizičkog kontakta. Prosto, ovo deluje kao kad se sretnu dve grupe navijača. Takođe, zanimljivo je da su studenti optuživali vlast da ih kopira, a sada oni to rade time što istog dana zakazuju kontraskup njihovom - naglašava Radun.

Dodaje i da je ovo pokušaj studenata da animiraju masu, imajući u vidu da su protesti splasnuli od 15. marta, kada su bili na vrhuncu.

Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović osudio je pozive na bilo kakva okupljanja u tom gradu koja su najavljena mimo današnjeg svenarodnog sabora u organizaciji Pokreta za narod i državu. On je nakon najave studenata blokadera da će organizovati protest u Nišu rekao da ne bi želeo da ni na koji način dve grupe političkih neistomišljenika budu blizu jedne drugoj.

- Politička borba se odvija na izborima, a ne na ulici. Sasvim sam siguran da će ljudi biti razumni i da će doći na ovaj lep, veliki skup u centru grada i da će tu slušati političku promociju onoga što se zove državnost, stabilnost, jedinstvo i mir, a ne da će ići po nekim protestima. Pitanje je ko su im organizatori i pitanje je sa čije strane su finansirani - kazao je Pavlović i poručio da će kao gradonačelnik "otvorenih ruku" da primi sve goste grada.

- Ali poenta je da je zaista rizično što su u istom momentu u istom gradu rešili da protestuju gde je i sabor vlasti, te je to sada veliki izazov i za policiju, jer sigurno postoje i oni ekstremni, koji bi se i fizički obračunavali - konstatuje Radun.

Jasne namere

I politički analitičar Dejan Miletić ističe da su jasne namere studenata blokadera da dođe do sukoba u Nišu.

- Činjenica da istog dana na maloj udaljenosti od svenarodnog sabora organizuju protest, jasno pokazuje da se očigledno ide na situaciju potencijalnih sukobljavanja dve strane. Vladajuće strukture su svih ovih meseci izbegavale slične situacije upravo kako ne bi došlo do ugrožavanja bilo čije bezbednosti, a ovaj potez studenata blokadera nedvosmisleno pojačava rizik od nekog nasilja ili sukoba. Po svemu sudeći, oni idu na to da izazovu sukobe i određenu tenziju kako bi predstavili da postoji visoka netrpeljivost prema vladajućoj strukturi, ali i kako bi pokušali da vrate masovnost, koja im konstantno opada. Biće ovo svakako težak zadatak za policiju i službe bezbednosti - zaključio je Miletić.

Autor: D.B.