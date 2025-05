'SKUP JE PROTEKAO MIRNO I DOSTOJANSTVENO' Pavlović za Pink: Sa svenarodnog sabora u Nišu poslata najlepša slika Srbije (VIDEO)

Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović izjavio je danas da je centralni skup svenarodnog sabora u Nišu protekao mirno i dostojanstveno i da je iz tog grada poslata najlepša slika Srbije, a da su blokaderi koji su u isto vreme nenajavljeno protestovali u tom gradu imali loše namere i da su želeli da izazovu sukob.

Pavlović je rekao da su se Nišlije na saboru okupili u velikom broju, kao i da je bilo mnogo gostiju iz cele Srbije.

- Bilo je mnogo različitih štandova, oko 40 turističkih organizacija je donelo promo materijal iz svojih opština, imali smo štandove za pristup Pokretu za narod i državu, imali smo štandove da se ostave pisma predsedniku Srbije, zaista mnogo aktivnosti... I najveću zastavu pored Niške tvrđave, gde ćete lepšu sliku od toga - rekao je Pavlović za Novo jutro TV Pink.

Komentarišući to što je u isto vreme u Nišu održan nenajavljeni protest studenata u blokadi, Pavlović je rekao da je neko putem društvenim mreža organizovao skup na udaljenosti od nekoliko stotina metara od velikog sabora i da organizatori toga nisu imali dobre namere za Niš.

- Pitam se kakve usijane glave treba da budu da bi pored ogromnog skupa sa desetinama hiljada ljudi organizovali još jedan skup i šta su očekivanja onih koji pozivaju da se ljudi nakon toga susretnu, da dođe do čarki, do nevolja. To samo govori o lošim namerama. Ljudi koji su to radili nemaju dobre namere za Niš - kazao je Pavlović.

On je naveo da su pojedini pripadnici opozicije u Nišu pokušali da blokiraju održavanje velikog sabora iako je, kako je rekao, Grad na vreme prijavio taj skup.

- A zbog čega to? Da li smo mi nekada nekom pokušali da blokiramo skup - upitao je Pavlović.

On je podsetio i na incident koji se dogodio 21. marta u Nišu, kada je napadnut i direktor niškog Doma zdravlja Milorad Jerkan i istakao da je to ogromna sramota za one koji su vršili nasilje.

- Ostaće zapisano u istoriji Niša da je tog dana neko tukao majke, bake, lekara koji ima ogromno iskustvo i koji je pomogao tolikim Nišlijama. Niš je uvek bio grad koji je branio i u kome se branila Srbija. Ovo nije bila prava slika Niša. Mnogi od njih nisu Nišlije, ali to je organizovana rulja, to su bili huligani - rekao je Pavlović.

Govoreći o početku onlajn nastave na Ekonomskom i Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu, Pavlović je naveo da je na Medicinskom fakultetu već uvedena onlajn nastava i da to pokazuje da institucije sistema funkcionišu.

Ministar za ljudska i manjinska prava Demo Beriša rekao je da se u Nišu u subotu desio jedan festival lepote.

- Raspoloženje građana bilo je izuzetno. Ja sam jedno vreme proveo na štandu Pokreta kojem je pristupio ogroman broj ljudi - naveo je Beriša.

On je pozdravio sve ljude koji su sa Kosmeta došli u Niš.

Beriša je rekao da je mala grupa građana bila na drugom skupu i dodao da oni treba da maltretiraju većinu.

- Predsednik je tog dana poslao mnogo važnih poruka, a jedna od njih je da nema više maltretiranja građana... Moramo da naučimo da slušamo drugu stranu, da vidimo ko će koga pobediti argumentima - rekao je Beriša.

Kako je istakao, neko mora da odgovara za ono što se desilo direktoru DZ Niša Jerkanu.

Stevica Deđanski, politički analitičar, rekao je da je video reakciju ljudi i da je iz toga zaključio da ih nervira što država ne reaguje na mnogo stvari.

- Bilo je mnogo neuke dece na ulicama i nije trebalo primenjivati silu, ali zakon treba da se sprovodi. To treba da važi za sve, ako neko napadne nekog ko hoda ulicom, mora biti kažnjen. Ljude nervira što se to ne dešava - kazao je Deđanski.

Prema njegovim rečima, 5 odsto je građana koji su nevaspitani i koji maltretiraju.

- Ovaj narodni skup je pokazao razliku - kazao je Deđanski pojasnivši da se zastava Srbije na tom skupu poštuje i voli, dok je pojedini blokaderi gaze.

