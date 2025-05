Dačić: Vučić će iz Niša poslati poruke mira i stabilnosti za dalji razvoj Srbije

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas u Nišu da će predsednik Srbije Aleksandar Vučić sa svenarodnog sabora u tom gradu poslati poruke mira i stabilnosti i naglasio da bez mira i stabilnosti nema ni razvoja Srbije.

"To znači i politička stabilnost i bezbednosna stabilnost. To znači da mora da se osigura stabilan javni red i mir, da se osigura normalan svakodnevni život ljudi, rad državnih organa, rad javnih ustanova i institucija i da se vratimo onome što nam je glavni cilj, a to je društveni progres, odnosno ekonomski razvoj Srbije", rekao je Dačić pre početka centralnog skupa u Nišu.

On je poručio da je mesto gde se održava sabor, obeležilo mnoge skupove, ali da je uvek bio mesto patriotskih skupova.

"Jug Srbije je mesto odakle ima najviše branilaca Srbije i zato mislim da je veoma bitno da se pravi razlika između onih koji rade u interesu Srbije i onih koji žele da sruše Srbiju", rekao je Dačić.

Napomenuo je da je on ovde ima dva posla, državni i partijski. Dačić je objasnio da državni podrazumeva da je tu kao ministar unutrašnjih poslova .

"Bio sam u policijskoj upravi, da vidimo kako se odvijaju stvari. Ovi blokaderi su izrazili svoje neke planove, mi smo ih upozorili da je nemoguće to što su planirali da se uradi. Odnosno da moraju da traže alternativne puteve i varijante, ne sme da bude bilo kakvog incidenta i nadam se da će se tako i završiti", rekao je on.

Dačić je dodao da njegov partijski posao podrazumeva i da je na tom mestu kao predsednik SPS, koji je pozvao sve članove svoje partije da se okupe danas u Nišu.

"Mi nismo u formalnom delu, znači nismo članovi pokreta, ali mi smo kao gosti. Mi učestvujemo u ovim skupovima uvek, da time pokažemo, ne samo našu političku lojalnost u ovoj politici, nego i zajedničku odgovornost. Znači mi hoćemo dalje da radimo interesu Srbije", rekao je Dačić.

On je dodao da će SPS nastaviti da sarađuje sa SNS i sa pokretom koji bude formiran, jer je cilj dalji progres i razvoj Srbije.

Autor: Pink.rs