Barac: Važno je da se sa skupa iz Niša pošalju poruke zajedništva i mira

Većinska Srbija ne želi da se pretnjama i nasiljem kontrolišu političku procesi u zemlji, pa je zato važno da se sa današnjeg centralnog skupa Svenarodnog sabora u Nišu pošalju poruke zajedništva, mira i izgradnje Srbije, ocenio je Srđan Barac iz Centra za društvenu stabilnost.

"Mislim da je sada ključno da kažemo, da kao društvo želimo određene promene. Ali te društvene promene možemo samo zajednički da donosimo. A što se tiče političkih poruka, to je poruka da li želimo da nam ekonomski Srbija bude snažnija, da li želimo da se nastavi izgradnja Srbije, da imamo direktne strane investicije, da se otvaraju nova radna mesta, a ne da se zatvaraju. Jer ako imamo blokadu Srbije, ako imamo blokadu ekonomskih tokova, imaćemo onda i odliv radne snage, imaćemo i zatvaranje radnih mesta, a imaćemo i sve ostale implikacije koje će dovesti do lošijeg kvaliteta života u Srbiji, što će građani osetit", rekao je Barac.

Prema njegovim rečima, svi građani žele da Srbija krene putem društvenog ozdravljenja, koji se postiže konsenzusom, a da bi do toga došlo, kaže Barac, moraju svi da učestvuju u političkom životu, demokratski, razgovarajući argumentima.

"Ne može se razgovarati ucenama, pretnjama i nasiljem koje smo videli na ulicama Niša, gde neko pokušava da zastraši političke neistomišljenike. Tu smo tada imali zaista nemile scene i to je nešto što plaši i sve one koji bi došli turistički u Srbiju, one koje bi došli da investiraju, ali i po imidž Srbije je štetno", rekao je Barac.

On je ocenio da mnogi ne žele da Srbija nastavi da se ekonomski uzdiže, kao i da ne žele da trgovinski bude dominantna u regionu.

Barac je ukazao da je nadstranački pokret dobra politička platforma u okviru koje može da se razgovara o idejama i konkretnim politikama, koje mogu da daju rezultate.

"Da bi do toga došlo, bitno je da učestvuju u njemu svi koji imaju želju da politički artikulišu određenu političku poruku ili imaju određene političke ideje, a to ne žele da rade kroz tradicionalne stranke", rekao je Barac.

Autor: A.A.