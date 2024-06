TEROR SE NASTAVLJA! Barac za Pink o napadu na Srbe u Leposaviću: Kurtijevi policajci su kriminalci u uniformama, sve što se dešava je smišljeno (VIDEO)

Srđan Barac iz Centra za društvenu stabilnost povodom napada na Srbe u Leposaviću kaže da se nastavlja teror.

Barac ističe da je to što se desilo pravi teror koji ima za cilj da mladim momcima koji slave punoletstvo pošalje poruku da im život tamo nije moguć i da treba da odu.

- Ja sam to rekao, nadam se da će me demantovati, pred 1. septembar su uvek napadi, a sad su krenuli napadi i kad se završava škola. To su ključni datumi, kada treba da pošaljete dete u školu ili kada deca završavaju školu, treba da proslave - kazao je Barac za Novo jutro TV Pink.

Kako je rekao, ta nemila dešavanja utiču na roditelje koji žele da na svaki način zaštite svoju decu.

- U napadima se ne poštuju pravila službe, to izgleda kao da vas zaskoče kriminalne bande, ne policija. Pravila službe moraju da se poštuju - naglasio je Barac.

On ističe da su Kurtijevi policajci kriminalci koji su obukli uniformu, te dodaje da je sve što se dešava smišljeno da bi se pokazalo da im normalan život nije moguć.

Ibro Ibrahimović iz Biroa za trgovinu ljudima kaže da svakodnevni teror na Kosmetu ima za cilj da protera sav nealbanski živalj i da se Kosmet etnički očisti.

- Postavlja se pitanje zašto je ovakav pritisak u ovom trenutku i zašto je ovoliki pritisak na srpsko stanovništvo. Ne treba da zaboravimo da se u Hagu još uvek vodi postupak protiv Hašima Tačija i Veseljija - kazao je Ibrahimović.

Prema njegovim rečima, konflikti su učestali zbog unutrašnje politike i jeftinih političkih poena.

Autor: Marija Radić