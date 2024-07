Barac pozitivno o predsedavanju Mađarske Evropskom unijom: Očekuju se blaži i pozitivniji tonovi iz Unije (VIDEO)

Srđan Barac iz Centra za društvenu stabilnost kaže da je pozitivno to što je Mađarska preuzela predsedavanje Evropskom unijom.

- To jeste formalnost, ali je ipak dobro da to bude Mađarska jer to znači određeno davanje tempa i ritma. Orban je poslao jasan signal da se zalaže za ubrzani pristup ovog regiona EU - istakao je Barac.

On očekuje blaže ili bar pozitivnije tonove iz EU tokom predsedavanja Mađarske.

Narodana poslanica Aleksandra Tomić je govoreći o nastavku dijaloga Beograda i Prištine istakla da se nigde ne spominje Zajednica srpskih opština.

- Beograd sa pravom insistira na tome. Imajući u vidu trenutnu situaciju i Kurtijevo ponašanje i pokušaj stvaranja atmosfere izazivanja egzodusa srpskog naroda, Beograd reaguje u skaldu sa nacionalnom politikom i čuvanja nacionalnih interesa i interesa Srba na KiM - navela je Tomić.

Autor: Snežana Milovanov