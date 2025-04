Korda ima probleme sa zakonom!? Ana obelodanila još jednu istinu, Anđela ogorčena na ukućane, traži da svi zaštite Nikolićevu (VIDEO)

Samo problemi!

- Neće ga više niko posle ovih reči. Da pominje mog muža, još se nije ohladio. Sram ga bilo - rekla je Rada plačući.

- Ja za tvoje roditelje nemam jednu ružnu reč da kažem. Oni su školovani i kulturni, a to što imaju bolesnog sina, to mi je žao - rekla je Ana.

- Meni si pričao da tvoji majka i otac nisu zajedno - rekla je Rada.

- Moji roditelji su bili razvedeni jer je on imao prolem sa alkoholom. Zbog toga su se razveli, a ja sam tad upao u loše društvo - počeo je Korda.

- Što ne kažeš da si krao trafike i da si bio problematičan - rekla je Ana.

- Ja sam joj rekao kada smo se upoznali da idemo kod mene u Sombor, ona je meni rekla : "Ne, moram da budem uz oca i majku". Ja jesam imao probleme i sa policijom i sudom, ali uvek sam bio na svom mestu. Posle ovog svega ne bih mogao da živim kod Rade u kući - rekao je Korda.

- Meni ovo nije ni smešno ni simpatično posebno od kada je Rada došla. Čula sam da ste folirant i da ste ovo dogovorili, svi komentarišu, ja verujem Vama. Ovo večeras, ovo je kraj. Ana, reci mu: "Od*ebi klošaru", niko ti ne može ništa pored svih nas. Kakva kafa, kakva jaja, kakvo bilo šta. Znam da će Rada da se drži svega. Ovo je ozbiljan bolesnik, ne može niko da ti preti da moraš da budeš sa njim. Postoje muškarci u ovoj kući koji će ga sprečiti, a ne gasirati kao večeras. Vi ste došli u najnezgodnijoj situaciji. Ono što ste rekli, ja verujem da ćete se držati toga. Nije zaslužio da nešto trošiš na njega. Ona zaslužuje mnogo bolje od Stefana Korde, kao i svaka druga žena. Verujem da si ozbiljnu stvar već uradio kada si dobio zabranu prilaska bivšoj devojci. Zaslužujete mir. Ovo je morbidno i bolesno. Ne verujem u priče koje se pričaju, verujem samo teta Radi - rekla je Anđela.

- Nek svi kažu koliko me poštuju moja deca i zetovi i svi. Cigaru ispred mene neće da zapale. Znala sam da će da pukne i da nas vređa. Ja kažem, od danas, od večeras, nemoj da si prišao ni meni, a ni njoj. Završio si - rekla je Rada.

- Moja cela porodica zbog tebe nije dobro, ćerka mi dobila infarkt. Ti da mi uzmeš muža u usta - zaplakala je Rada.

- Ti ženo promenila pol, a ne možeš jednog Kordu. Ovo što je on izgovorio je odvratno. Neki dan kada je Stefani iznela sve, svi su skočili i osudili, a sada kad je Korda svi ćute i gledaju, jer im je ova priča nebitna. Sad svi ćute i gasiraju Kordu, katastrofa. Kad sam ja komentarisala Matorinu situaciju, svi su skočili na mene - rekla je Anđela.

- Ja sam Ani i Radi non stop govorio da im on ne treba. Jednom moraš da presečeš. Ne možemo da pričamo o raskidu milion puta. Šta si sve pretrpela, promene pola, hormone, psihičke provere. Posle ovoga ako budeš progovoila reč... Ja kad sam hteo da promenim pol, te osobe nisu mogle da ostanu trudne. Možda je tehnologija napredovala, ne znam. A ti Korda, moraš da prihvatiš raskid - rekao je Uroš.

- Nismo raskinuli, tek ćemo pričati - ubacio se Korda.

- Za razliku od Ivana čij je život bačen, meni nije smešno. Oni i dalje pričaju. To mora da prestane. Ana ne može od njega da živi, a sad ni Rada. Ima da im izađe na nos, ako budu pričale sa njim. On se ponaša kao dete, ako mu ne vratiš igračku, ubiće te. On je zreo za neku ustanovu. Ispada ovde smešan. On se nije pomerio sa ponašanjem poslednjih petnaest dana - rekao je Gastoz.

- Meni su ljudi pisali i zvali su me da izvadim dete od psihopate - rekla je Rada.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: A.Anđić