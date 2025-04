Pusti ljude da žive: Korda dao obećanje da će ostaviti Anu na miru, javno se izvinio Radi i njoj, Vasićka mu odbrusila: Priđeš li mi... (VIDEO)

Opšti haos!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Borislavu Terziću Terzi kako bi dao sud o ponašanju Stefana Korde i njegovom odnosu sa Anom Nikolić i Radom Vasić.

- Ne sprdam se, nego dečku ništa ne dolazi do mozga. Ja njemu kažem sto puta da je pusti, da se odvoji. Govorim mu da će da ispadne psihopata, da je uhodi, ali ne vredi. Ja verujem da je voli, ali je sličan Bebici, ima to slično ponašanje kao on. Ružno je što se ovako večeras ponaša - rekao je Terza.

- Što se tiče ovoga što sam ti spomenuo oca, javno ti se izvinjavam, tebi i tvojoj mami, pogodilo me je to kada si mi bacila pare, nisam ja ničiji ker da mi neko baca pare - rekao je Korda.

- Pusti ljude da žive - rekao je Terza.

- Pustiću Anu da razbristi glavu i ja isto - rekao je Stefan.

- Tvoje izvinjenje ne prihvatam, svoje lice si pokazao sada tek, tebi je bio cilj da me vidiš ovakvu kao sada - rekla je Ana.

- Pustiću te mesec dana na miru, pa ćeš da vidiš, ko će kome da priđe - rekao je Korda.

- Ja znam, ja sam dozvolila i čekala da on pukne, dala sam mu dva ili tri dana, nisam ni ja luda, ja njega znam. Priđeš li mi, ti moju majku da je*eš i kunem se u decu, videćeš. Nisu moja deca da dajem tek tako za tebe nakazo, ped*ru, ološu - rekla je Rada.

- Ovde nije samo reč o Saški i o porukama, vidiš da on priča kako zna kako ga Rada naziva. Znači, treba ona da otkrije i da prizna kako je maltretirao - rekao je Mića.

Autor: Nikola Žugić