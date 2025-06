Prišljamčio se sa cegerom kao da su ZADUŠNICE i skuplja: Pljušte uvrede između Sanje i Milovana, Stefanović se umešao i sve se ZAORILO (VIDEO)

Opšti haos!

Voditelj Milan Milošević dao podigao je Sanju Grujić, kako bi sa njom porazgovarao o Milovanu Miniću.

- Doživela si nervni slom, rekla si da nećeš ku*ve za stolom, Kačavendu, Enu i Sofiju - rekao je Milan.

- Milovana za stolom, a njih u prostoru. Ponosna sam na svoje roditelje i da se opet rodim, volela bih da su mi oni roditelji, a Marko momak. Žao mi je što je bio grupni rođendan, kada su u pitanju Ena, Sofija i Kačavenda, to je okej, one su bile kod Korde i Ane, ali Milovan je pokazao svoje lice. Ako je on oprostio što smo mu opsovali ćerku, to je njegovo, ja nikada nisam niti ću mu oprostiti uvrede. Kilogram mesa mu više znači nego njegov ponos, nije bitno šta je odneo. Neshvatljivo mi je da je neko ko je pre sedam dana pričao da će da me je*e nasred Sremske Mitrovice, koji je rekao da sam dro*a, neshvatljivo mi je da se ponaša tamo kao domaćin. Jasno mi je kao i što sam mislila da je jedna obična slina, umesto da se radujem što moji roditelji vole i cene Marka, ja sam morala da budem tužna što za stolom mora da mi sedi ova Božija nakaza. On se prvi prišljamčio sa sve cegerom kao da su zadušnice, pa skuplja, beskičmenjak, pokazao je da ne poštuje ni sebe, a ni svoju ćerku - rekla je Sanja.

- Milovane, rekao je da će ti ćerku i ti ladno dođeš kod njega na rođendan - rekao je voditelj.

- Previše sebi daju na značaju, otišao sam kod Ane i kod Korde, pitao sam da li mogu da spakujem hranu, rekli su da može. Od mene su tražili sastojke za tu tortu koju je pravila za njegov rođendan - rekao je Milovan.

- Dno dna je da odneseš tri kile mesa, hajde ne se*i slušam te sve vreme - rekao je Terza.

- Oni se pos*ru po svojoj porodici i deci, onda meni pričaju kako sam ja vređao svoju porodicu i tako dalje - rekao je Stefanović.

- Uvredio si Aleksandrinu ćerku i nemaš pravo da zameraš bilo kome bilo šta, smeće jedno - rekao je Milovan.

- Ona je sama svoju majku nazvala ku*vom, o čemu mi pričamo - rekla je Sanja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić