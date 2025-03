Opšti haos!

Voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje Aleksandri Nikolić.

- Ala ti ga je uvalila Marijana, sad će i o ćerki da ti brine, a ti čuvaj prstendžiju - glasilo je pitanje.

- Meni stvarno nije problem, koliko sam shvatila, Marijana je okej žena. Ja sam imala problem kada sam se razišla od Uroša, kada me je nazvala Uroševa devojka, rekla mi je: "ćao, ja sam Uroševa drugarica, je l' može dete sa nama", ja sam imala problem na početku, sada nemam - rekla je Aleksandra.

- Uroš je vrlo mudar i pametan, on je rekao s ovim sve - rekao je Milovan.

Naredno pitanje bilo je za Milosavu Pravilović.

- Kada si rekla Milovanu da su ga dvojica pozdravila, on je ućutao i više nije isti. Ko su ta dvojica - glasilo je pitanje.

- Ne znam baš, ja sam smo lepo rekla, nisam pretila nikome - rekla je Milosava.

- Aludirala je na svog brata i na ovoga što na rukama šeta kroz selo - rekao je Milovan.

- Ne, ajao, taj je jadan na lečenju u bolnici...Rekla sam da ćeš mi cepati deset kubika drva, nije to pretnja, pomoći ćeš čoveku - rekla je Milosava.

- Tvoj bivši muž je jadan čovek s takvom kakva si i šta si mu uradila i napravila od života - rekao je Milovan.

- Ti si pričao po pušionici da nije on onako sjajan, pa što si pričao?! Govorio je da je krao on, da je on to video - rekla je Milosava.

- Šta si ti krala - pitao je Milovan.

- Pa šta?! Hajde kaži - rekla je Milosava.

- Šta će ostati tvojoj deci od tebe?! Šta?! Kokoške i jaja?! Hipoteke, dugove, kredite, zalagaonice - rekao je Milovan.

- Tražio je od tate da mu u testamentu ostavi svoj deo i Crnoj Gori - rekla je Aleksandra.

- Lažeš, ti si osudila oca što će da proda kuću pored vas tri - rekao je Milovan.

- Klošaru lažljivi - rekla je Aleksandra.

Autor: Nikola Žugić