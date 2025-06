PILOT AKTIVIRAO SIGNAL ZA POMOĆ, A ONDA JE AVION NESTAO! Strahuje se da je pao u more: Potraga obustavljena nakon višečasovne potrage

Pokrenuta je velika operacija potrage nakon što je avion nestao u blizini Hemsbi Gepa, Norfolk. Pilot je aktivirao signal za pomoć, nakon čega se mislilo da se srušio u more.

Predajnik za lokaciju u slučaju nužde aktivirao se oko dve do tri nautičke milje (3,7 do 5,6 km) od obale kod Hemsbi Gepa u Norfolku neposredno posle 12:30 časova po britanskom letnjem vremenu, što ukazuje na to da je avion u nevolji.

Nakon četiri sata potrage, akcija je obustavljena jer nisu pronađeni dokazi da je došlo do pada letelice.

U potrazi su učestvovale službe za spasavanje iz Hemsbija, Kajstera i Gorlstona, zajedno sa avionom obalske straže i helikopterom.

Portparolka Obalske straže Njenog Veličanstva je rekla: „Nakon temeljne pretrage i dalje istrage bez dokaza o nestalom avionu, potraga je prekinuta.“

Nije poznato zašto je poslato upozorenje o radio-radioniku.

Autor: D.B.