PAO AVION U AMERICI: Potraga za žrtvama u toku (FOTO)

Šest osoba se vodi kao nestalo i strahuje se da su poginuli nakon što se mali avion sa sedam sedišta srušio u Tihi okean.

Avion tipa Cessna 414 iz 1970. godine prijavljen je da je nestao oko tri nautičke milje zapadno od rta Point Loma u San Dijegu, oko 12,50 sati po lokalnom vremenu u nedelju.

Avion je leteo ka Finiksu i srušio se ubrzo nakon poletanja sa aerodroma u San Dijegu. Vlasnik aviona je kompanija Optimal Health Systems, koja se bavi vitaminima i dodacima ishrani, a nalazi se u Pimi (Arizona). Još uvek nije poznato da li su se neki od zaposlenih nalazili u avionu.

