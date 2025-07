SRUŠIO SE AVION KOD LONDONA: Užas na aerodromu, letelica se pretvorila u buktinju (FOTO)

Mali avion se tragično srušio danas na aerodromu Sautend u Londonu.

Očevici su izjavili da su nakon incidenta, koji se dogodio danas popodne na aerodromu, videli "ogromnu vatrenu kuglu" i crni dim.

Još uvek nije poznato koliko je ljudi bilo u avionu, piše Mirror.

Prema izveštajima, letelica se srušila prilikom poletanja.

Preliminarni izveštaji tvrde da je avion koji se srušio bio Beech B200 Super King Air.

Avion je trebalo da leti sa aerodroma Sautend za Lelistad u Holandiji.

Dani Hil, koja živi blizu aerodroma, rekla je: "Videla sam ogromnu vatrenu loptu sa svog prozora. Još uvek se tresem kao luda".

#Ongoing "Following reports of of a Plane Crash at London Southend Airport, likely this Super King Air" Thanks to @DeadliestT76489 for the help. Updates when possible pic.twitter.com/UU2V8aXYPa