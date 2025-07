SRUŠIO SE HOLANDSKI AVION: Nesreća na britanskom aerodromu (VIDEO)

Aerodrom London Sautend biće zatvoren do daljeg nakon što se srušio avion holandske kompanije Zeush Avijejšn, preneli su danas britanski mediji.

Lokalna policija je saopštila da je oko 16 časova obaveštena da avion dužine 12 metara gori na lokaciji u Sautend-on-Si, a prema opisu očevidaca nesreća je izgledala kao pad "vatrene lopte" prenosi Bi-Bi-Si.

Holandska avio-kompanija Zeus Avijejšn potvrdila je da je njihov let SUZ1 "uključen u nesreću" na aerodromu London Sautend, da aktivno podržava britanske vlasti u istrazi i da su njihove misli sa "svima koji su pogođeni".

Avion je leteo iz Atine za Pulu odakle je poleteo za Sautend, sa planiranim večernjim povratkom na aerodrom Lelistad.

Za sada nema informacija o broju žrtava.

✈️ BREAKING: Plane Crash at Southend Airport



Crashed during take-off around 4 pm



Witnesses saw a huge fireball, black smoke



Bound for Netherlands (Lelystad)



Casualties unknown; number onboard unconfirmed



Airport closed; flights diverted#planecrash Huda | Bryan pic.twitter.com/OvtNYSu0Na