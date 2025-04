SRUŠIO SE AVION U AMERICI, NEMA PREŽIVELIH! Horor kod Čikaga, letelica udarila u dalekovod, delovi rasuti po putu (FOTO)

Četiri osobe su poginule nakon što je avion udario u dalekovode i srušio se na put.

Nije pronađen nijedan preživeli nakon tragične nesreće koja se desila u subotu ujutru u Trili, u državi Ilinois u SAD.

Lokalna policija je saopštila da se jednomotorni avion srušio na oko 250 kilometara južno od Čikaga oko 10.15 sati.

Fatalni pad dogodio se nakon što je avion udario u niz dalekovoda, navodi CBS njuz.

Policija je potvrdila da su sve četiri žrtve iz Viskonsina.

🚨🚨#BREAKING: At least 4 people killed in plane crash in Trilla, Illinois, reports Citizen pic.twitter.com/Yxf705QvmJ