EKSPLODIRAO U VAZDUHU! Stravični detalji pada aviona u Americi: Letelica prevozila bolesno dete, nema preživelih (VIDEO)

Medicinski transportni avion, u kojem su se nalazili bolesno dete, njegova majka i još četiri osobe, srušio se u naseljenom delu Filadelfije ubrzo nakon poletanja i prema prvim informacijama, nema preživelih u nesreći.

Avion je eksplodirao u vazduhu, pa požar je zahvatio nekoliko kuća u okolini, a oštećeno je i nekoliko automobila, preneo je AP.

Takođe je povređeno i više ljudi koji su se našli u blizini mesta nesreće.

Gradonačelnica Filadelfije Šerel Parker, navela je da informacije o broju žrtava još nisu potvrđene, ali je istakla da je oštećeno nekoliko kuća i vozila.

Avion Lirdžet 55, koji je poleteo sa aerodroma u severoistočnom delu Filadelfije, nestao je sa radara nekoliko minuta nakon poletanja u 18.06 časova.

Let je bio na putu za Springfild, a avion je registrovan na firmu Med Džets.

This guy captured the moment the Air Ambulance aircraft crashed in Philadelphia pic.twitter.com/cWqgSlY2A3