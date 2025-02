Još jedan PAD AVIONA u Americi: Srušio se u Filadelfiji, ima mrtvih

Mali avion se srušio u severoistočnom delu Filadelfije, dok ekipe hitne pomoći reaguju na mestu nesreće, saopštio je u petak guverner Pensilvanije.

Guverner Džoš Šapiro rekao je da nudi sve resurse kao podršku u odgovoru na pad privatnog aviona u severoistočnoj Filadelfiji.

Prema prvim raspoloživim informacijama, reč je o privatnom avionu za medicinski transport Learjet 55 sa meksičkim registracijama, a u njemu su u vreme incidenta bila dva putnika.

Nesreća se dogodila manje od 5 kilometara od aerodroma Northeast Philadelphia, koji uglavnom služi za poslovne avione i čarter letove. Kancelarija za vanredne situacije u Filadelfiji saopštila je da se na mestu nesreće dogodio "veliki incident" i da su putevi u tom području zatvoreni.

Podaci o letu pokazuju da je mali avion poleteo sa aerodroma u 18:06 i nestao sa radara oko 30 sekundi kasnije, nakon što je dostigao visinu od 487 metara.

🚨 WATCH: Aerial view of the MASSIVE fire at the Philadelphia plane crash site



Debris is being found over a quarter mile away pic.twitter.com/oPtfJaJ1EW