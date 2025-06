JEZIVO! NOVI SNIMAK PADA AVIONA U INDIJI: Naglo izgubio visinu, udario o tlo, pa strahovito eksplodirao! (VIDEO, FOTO)

Na društvenim mrežama pojavio se novi uznemirujući snimak pada aviona u kojem je bilo 242 putnika, koji se ranije danas srušio u indijskoj saveznoj državi Gudžarat. Avion Boing 787 Drimlajner srušio se neposredno posle poletanja iz Ahmedabada za aerodrom Getvik (London).

Na objavljenom snimku vidi se kako avion naglo gubi visinu, udara o tlo, a zatim dolazi do snažne eksplozije. Video se munjevito proširio društvenim mrežama, izazivajući šok i zabrinutost javnosti širom sveta.

Nesreća se dogodila u naseljenoj četvrti Meghaninagar, nedaleko od aerodroma, što je izazvalo paniku i haos među stanovnicima. Očevici govore o stravičnim prizorima - pad letelice, trenutna eksplozija i gust crni dim koji se nadvio iznad grada.

New CCTV footage emerges of the Air India 787 as it took off from Ahmedabad. It also appears to show smoke (or dust) as the aircraft lifted off from the runway. pic.twitter.com/8ytjZCDOP1