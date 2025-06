Britanski državljanin preživeo pad aviona kompanije "Er Indija", koji se danas srušio neposredno nakon poletanja, javlja NDTV

Britanac koji tvrdi da je preživeo pad aviona u Ahmedabadu u Indiji opisao je trenutak kada se avion srušio.

Policijski komesar Ahmedabada rekao je da je jedan putnik preživeo nesreću. NDTV ga je imenovao kao britansko-indijskog državljanina Višvaša Kumara Rameša.

U razgovoru za list „Hindustan tajms“, Rameš je rekao da je čuo „glasan zvuk“ oko 30 sekundi nakon poletanja pre nego što se avion srušio.

- Sve se dogodilo tako brzo. Kada sam ustao, tela su bila svuda oko mene. Bio sam uplašen. Ustao sam i potrčao. Delovi aviona su bili svuda oko mene. Neko me je zgrabio, stavio u kola Hitne pomoći i odvezao u bolnicu - rekao je, dodajući da je zadobio „povrede od udara“ na grudima, očima i stopalima.

There was a huge bang just seconds after takeoff. I ran through smoke and fire. says the British citizen Ramesh Vishwash Kumar, the lone survivor of the deadly #AirIndia #planecrash pic.twitter.com/DwLTOflosw

Bio na letu sa bratom

Snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju čoveka, koji izgleda kao Rameš, kako šepajući odlazi sa mesta nesreće.

Indijskim medijima je rekao da je živeo u Londonu 20 godina, kao i da je njegov brat Adžaj sedeo u drugom redu u avionu.

Vishwash Kumar Ramesh, a 40-year-old British citizen, is a confirmed survivor of the Air India crash today.



He recalled the terrifying moment shortly after takeoff: “There was a huge bang just seconds after takeoff. I ran through smoke and fire.”



Ramesh had been seated apart… pic.twitter.com/Tc0XiFNSHM