OVO JE ČOVEK KOJI JE PREŽIVEO PAD AVIONA U INDIJI! Tela su bila svuda, ustao sam i trčao: Pre katastrofe se čuo JEDAN ZVUK (FOTO, VIDEO)

Rameš je proveo 20 godina u Londonu i njegov brat je takođe bio na letu

Avion je prevozio više od 200 putnika kada se nesreća dogodila

Britanski državljanin preživeo pad aviona kompanije "Er Indija", koji se danas srušio neposredno nakon poletanja, javlja NDTV



Britanac koji tvrdi da je preživeo pad aviona u Ahmedabadu u Indiji opisao je trenutak kada se avion srušio.

Britanac preživeo pad aviona u Indiji

Policijski komesar Ahmedabada rekao je da je jedan putnik preživeo nesreću. NDTV ga je imenovao kao britansko-indijskog državljanina Višvaša Kumara Rameša.



U razgovoru za list „Hindustan tajms“, Rameš je rekao da je čuo „glasan zvuk“ oko 30 sekundi nakon poletanja pre nego što se avion srušio.

- Sve se dogodilo tako brzo. Kada sam ustao, tela su bila svuda oko mene. Bio sam uplašen. Ustao sam i potrčao. Delovi aviona su bili svuda oko mene. Neko me je zgrabio, stavio u kola Hitne pomoći i odvezao u bolnicu - rekao je, dodajući da je zadobio „povrede od udara“ na grudima, očima i stopalima.

There was a huge bang just seconds after takeoff.

I ran through smoke and fire. says the British citizen Ramesh Vishwash Kumar, the lone survivor of the deadly #AirIndia #planecrash pic.twitter.com/DwLTOflosw