ON JE JEDINI PREŽIVEO PAD AVIONA: Pogledajte kako je za sekundu izbegao smrt (VIDEO)

Na svim društvenim mrežama velikom brzinom se širi novi viralni snimak: na njemu se vidi jedini preživeli iz aviona Er Indije koji je 12. juna pao neposredno po poletanju sa aerodroma u Ahmedabadu.

Na snimku dugom svega nekoliko sekundi vidi se Višvas Kumar Rameš - jedini preživeli u tragediji - kako se udaljava od ostataka olupine zahvaćenih razornim požarom, dok dim kulja iza njega.

Snimak, koji se sada masovno deli na internetu, beleži nadrealni trenutak kada Rameš, obučen u belu majicu i držeći telefon u ruci, tetura iz zapaljenih ostataka aviona dok mu u pomoć priskaču zapanjeni meštani.

New video has emerged from the site of the devastating Air India Flight AI171 crash, showing Vishwas Kumar Ramesh — the sole survivor of the tragedy — walking away from the smouldering wreckage with smoke billowing behind him.



The footage, now widely circulated online, captures… pic.twitter.com/sPbCVPoeNB