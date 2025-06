POSLEDNJE REČI PILOTA KOJI SU UPRAVLJALI AVIONOM SMRTI: Evo šta se dešavalo pre nego što je letelica odvela više od 240 ljudi u smrt

Indijska policija saopštila je danas da je više od 240 ljudi poginulo u nesreći aviona Er Indije u Ahmedabadu

Pilot leta kompanije Er Indija je panično upozorio da avion „gubi snagu“ nekoliko trenutaka pre nego što se srušio u zgradu, usmrtivši najmanje 245 osoba

Kapetan Sumit Sabharval, koji je imao 8.200 sati letačkog iskustva, očajnički je vikao „Mejdej... nema potiska, gubimo snagu, ne možemo se popeti“ pre nego što se avion srušio i udario u zgradu studentskog doma.

Boing 787 nije bio mnogo više od 120 metara iznad zemlje kada je avion, sa dva iskusna pilota, očigledno izgubio snagu u oba motora.

Zatim su se mučili sa kontrolama mučnih 17 sekundi pre nego što se njihov najsavremeniji avion srušio na univerzitetski kampus pun studenata medicine. Potresan video prikazuje sudbonosne poslednje trenutke aviona dok je brzo gubio visinu i brzinu, tokom kojih su zastrašujući alarmi morali odjekivati u kokpitu.



Kapetan Sabharval i Klajv Kundar, njegov kopilot sa 1.100 sati iskustva, uputili su očajnički poziv u pomoć, upozoravajući da avion „gubi snagu“.

Snimak ih, izgleda, prikazuje kako očajnički pokušavaju da podignu nos svog aviona koji tone nekoliko trenutaka pre razornog udara. Podsetimo se da se let kompanije Er Indija iz Ahmedabada za London srušio u blizini aerodroma u oblasti Megani Nagar u Ahmedabadu, Gudžarat, u četvrtak popodne.

LIVE VIDEO



Flight AI171, operating Ahmedabad-London Gatwick, was involved in an incident today#Ahmedabadplanecrash #london #planecrash #Ahmedabad #AirIndia pic.twitter.com/XFKVYVPf5k