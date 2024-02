SCENA IZ AVIONA DA SE NAJEŽIŠ! Bube GMIŽU po delu gde se skladišti hrana - svi se pitaju kako su tu dospele!

Snimak iz aviona jedne kompanije iz Indije kruži društvenim mrežama, a zabeležen je na neimenovanom letu.

Njegov autor je Tarun Šukla, novinar specijalizovan za svet avijacije, mada ostaje nejasno da li je nastao u vazduhu, ili dok je letelica bila na pisti.

Video nije za svačije oči, a prikazuje bubašvabe koje gmižu u delu gde se skladišti hrana.

Nepotrebno je reći da korisnici društvenih mreža nisu bili oduševljeni idejom leta u društvu odvratnih buba.

“Trebalo bi da budete zahvalni što vam nisu naplatili safari s bubašvabama”, napisala je jedna osoba.

Cockroaches and in the food area of a plane (anywhere for that matter) are just truly awful.



One hopes @IndiGo6E takes a hard look at its fleet and checks how did this even happen given that it normally flies relatively new @Airbus A320s :



✈️ pic.twitter.com/78K69PYj6w