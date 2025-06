Snimljeno kako je preživeo putnik iz aviona koji se srušio u Indiji: Sedeo na 'srećnom sedištu' (FOTO+VIDEO)

Britanac Višvaš Kumar Rameš, jedini preživeli putnik iz avionske nesreće AI171, sedeo je na mestu 11A, pored prozora za hitan izlaz sa leve strane aviona. Mesto 11A nalazi se odmah pored izlaza za vanredne situacije, piše The Guardian.

Navodno, pri padu aviona njegovo sedište se odvojilo i on je zajedno sa njim ispao iz aviona, što ga je zaštitilo od vatre i ruševina.

Internet teoretičari zavere uvereni su da su otkrili trenutak kada su se vrata za vanredne situacije na nesrećnom avionu kompanije Air India otkačila tokom pada, piše Daily mail.

Na snimku koji prikazuje trenutak pada Boinga 787-8 Dreamliner u Ahmedabadu juče, vidi se neidentifikovani objekat kako se okreće u vazduhu i udaljava od aviona neposredno pre nego što letelica eksplodira. Snimak izaziva brojne reakcije na društvenim mrežama, a mnogi korisnici tvrde da je upravo odvajanje vrata omogućilo Ramešu da izbegne sigurnu smrt.

For those who are wondering where 11A is, I found this illustration on Seat Guru https://t.co/hTFsCUnrF5 pic.twitter.com/D16gemcpgC