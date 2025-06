ČUDO! Ljudi u neverici gledaju snimak sa mesta pada aviona! Svi pričaju o OVOM ČOVEKU: Snimljen je kako šeta...

Višvaš Kumar Rameš, britanski državljanin indijskog porekla, za sada jedini preživeli pad aviona u Indiji, potvrdio je u telefonskom pozivu svojoj porodici da je dobro.

"Samo je rekao da je dobro i da nema pojma kako je izašao iz aviona, ništa više", naveo je njegov rođak za Bi-Bi-Si.

Na snimcima podeljenim na društvenim mrežama vidi se čovek za kojeg se veruje da je Višvaš, kako šepa sa mesta nesreće i prilazi hitnoj pomoći.

Govoreći za list Hindustan Times, Rameš Visvaškumur Bučarvada rekao je da je čuo "glasan prasak“ otprilike 30 sekundi posle poletanja, pre nego što je avion počeo da gubi visinu, preneo je Skaj njuz.

