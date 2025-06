OVO JE UZROK PADA AVIONA U INDIJI? Evo šta se vidi na JEZIVOM SNIMKU: Poletanje je bilo SAVRŠENO, a onda...

Stručnjaci veruju da je pad aviona u Indiji možda izazvan udarom ptice, ali tačan uzrok će utvrditi istraga, javio je u četvrtak indijski televizijski kanal NDTV, pozivajući se na stručnjake.

- Na prvi pogled, čini se da su u pitanju višestruki udari ptica, što je rezultiralo gubitkom snage oba motora - rekao je kanalu kapetan i bivši pilot Saurab Batnagar.

Po njegovom mišljenju, "poletanje je bilo savršeno", ali je avion počeo da se spušta, što se može dogoditi samo ako motor izgubi snagu ili ako avion prestane da generiše uzgon.

BREAKING: Shocking footage shows plane with over 240 people crashing near Ahmedabad, India.



