DETALJI DRAME U KAZAHSTANU: Sumnja se da je OVO uzrok pada putničkog aviona

Nakon pada putničkog aviona u Kazahstanu, koji je sa 72 osobe putovao iz Bakua za Grozni, pojavile su se informacije o uzroku nesreće.

Naime, kako pišu azerebejdžanski mediji, avion je naleteo na jato ptica.

Kasnije se pojavila informacija da je avion preusmeren na aerodrom Mahačkalu zbog guste magle ali je doživeo nesreću na samo tri kilometara od aerodroma Akatau.

Prema preliminarnim informacijama, broj preživelih je veći od 10. U bolnicu su primljeni prvi povređeni.

Azerbaijan Airlines passenger plane flying from Baku to Grozny crashed in Aktau, Kazakhstan. pic.twitter.com/EnicqHcTGM

Generalni konzul Azberbejdžana u Akatau, Ajkan Sulejmanli, rekao je da za sada "ništa ne mogu da kažu".

"Naši zaposleni su tamo, a ja sam krenuo. Ne možemo ništa tačno da kažemo. Trenutno ništa ne znamo", rekao je on.

Na društvenim mrežama pojavili su se prvi snimci pada putničkog aviona AZAL-a u Kazahstanu koji je leteo iz Bakua za Grozni. Na licu mesta buknula je eksplozija koju trenutno gasi veliki broj vatrogasaca.

Footage: Initial reports of a crash involving a passenger plane from Azerbaijan Airlines en route from Baku to Grozny, Russia, with 70 passengers on board.



The aircraft, 4K-AZ65, is an 11-year-old Embraer E-190.

- @ItayBlumental https://t.co/2nUXRqS7N8