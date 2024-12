Srušio se putnički avion AZAL-a koji je leteo iz Bakua za Grozni, prenosi APA.

Avion je poslao "SOS" signal iznad Kaspijskog mora.

Avion, koji je potom krenuo ka Kazahstanu na prinudno sletanje, srušio se na aerodromu Aktau.

Prema preliminarnim informacijama, u avionu je bilo 67 putnika i 5 članova posade.

Azerbaijan Airlines passenger plane flying from Baku to Grozny crashed in Aktau, Kazakhstan.

