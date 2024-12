OGLASIO SE KADIROV NAKON PADA AVIONA KOJI JE LETEO ZA GROZNI Lider Čečenije tvrdi da je 25 ljudi preživelo

Čečenski vođa Ramzan Kadirov je uputio saučešće zbog pada azerbejdžanskog putničkog aviona koji je iz prestonice Bakua leteo za Grozni, glavni grad ruske republike Čečenije.

Azerbejdžanska agencija APA prenosi da se Kadirov obratio putem objave na Telegramu.

- Upućujem saučešće porodicama putnika koji su izgubili živote prilikom pada aviona azerbejdžanske aviokompanije AZAL, koji se desio blizu Aktaua prilikom leta od Bakua ka Groznom - naveo je čečenski lider i dodao da je 25 ljudi preživelo nesreću.

Avion je prvo poslao SOS signal za pomoć dok je bio iznad Kaspijskog mora.

Azerbaijan Airlines passenger plane flying from Baku to Grozny crashed in Aktau, Kazakhstan. pic.twitter.com/EnicqHcTGM