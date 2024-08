Čečenski lider Ramzan Kadirov izjavio je danas da vrsta municije i naoružanja kolone ukrajinskih oružanih snaga uništene u regionu Kurska dokazuje da su NATO snage umešane u plan sabotaže u toj oblasti.

"Vojnici puka 'AKHMAT-Čečenija' Ministarstva odbrane Rusije, pod vođstvom našeg dragog brata Aslambeka Salijeva, zajedno sa 810. odvojenom gardijskom brigadom marinaca, uništili su kolonu ukrajinsko-NATO tehnike zajedno sa ljudstvom", napisao je Kadirov na svom Telegram kanalu.

