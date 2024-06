Dvadeset ljudi povređeno je u granatiranju Luganska od strane ukrajinskih oružanih snaga, a među ranjenima je i osmogodišnje dete, saopštile su gradske vlasti.

Prema njihovim rečima, ukrajinska vojska je otvorila vatru na civilne ciljeve, ispalivši najmanje šest projektila, od kojih je ruski PVO većinu oborio.

A series of explosions were heard in Lugansk. A nuclear mushroom rises above the city. pic.twitter.com/bwlNDogMsp

Kako je javio dopisnik RIA Novosti, oko 11 časova u Lugansku se čulo nekoliko eksplozija, a delovao je PVO sistem.

Prema prvim informacijama, Ukrajinci su gađali Lugansk američkim raketama "atakams", a čulo se 7 eksplozija.

More precision strikes by a vengeful and newly armed Ukrainian Armed Forces on Russian occupied Lugansk just now. pic.twitter.com/HG8MfNvL4O