NE ŽELIM DA IMAM DECU: Aneli pred Đedovićem stavila sva svoja osećanja na tacnu, priznala da misli kako se Luka POIGRAVA s' njom! (VIDEO)

Šok!

Aneli Ahmić i razgovarala je sa Markom Đedovićem o ponašanju Luke Vujovića.

- Luka meni govori da ne budem dobra sa tobom, a on je taj prvi koji je sa tobom dobar. On je taj koji je forsirao da sam možda trudna, a nema šanse da do toga dođe. Ja sam bila napolju po izlasku iz prošle godine, ne mogu da imam više decu, ni ne mogu! Posle onoga što mi se desilo prošle godine, nikada više, nikada! Ne želim nikad više potencijalno da mi se dese iste stvari. Rekla sam mu da ne želim decu, a on me namerno ljubi u stomak. Ne mogu više, pukla sam! Ne mogu ja to da podnesem - kazala je Aneli.

- Što si se onda tripovala za trudnoću, ako već ne možeš? - upitao je Đedović.

- Ne, nisam ja. On je to govorio. Ja sam njega zavolela, ali mislim da se on poigrava sa mnom - rekla je Aneli.

Autor: S.Z.