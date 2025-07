Šok!

Džordi je naredna nominovala.

- Luka je moja tiha patnja, teško spavam bez njega, ali dobro, tu mi je Peja pa zamišljam Luku. Ja sam ti pokazala da sam ti veći prijatelj nego ovi što su ti pljunili devojku, na primer Terza. Ovako si mi zanimljiv, intresantan si mi, ti si meni kao da dete ima dete. Imaš neke i ti greške, verovatno Baja vidi da je Sandra jedina za tebe, da Aneli nije za tebe. Sandra ima neke greške, ja ću samo da je hvalim, ja sam sj*bala u utorak sa Lukom. Sandra je najbolja i najlepša devojka u ovoj kući, najdobroćudnija, najzgodnija. Ostavljam Sandru, šaljem Luku - rekla je Džordi.

- Pošto mene komentarišu kao i tebe da si mutava plovka, bolje da budeš mutava plovka nego da te komentarišu kao morbidnu. I dalje si mi jedna od najlepših. Luka i ja smo imali tu jednu neprijatnu situaciju, to smo rešili, drago mi je što si tu za Jovanu. Ostavljam Sandru, šaljem Luku - rekla je Dragana.

- Kada si došao kod Korde uvio si u foliju. Ti si meni prišao i rekao mi da se poljubimo. Ja sam bila trezna, dok si ti bio mortus. Ja sam rekla samo poslovna saradnja. Okej si dečko, dobar si otac, dobar si kao sin, jako si loš u vezi...Što se tiče Sandre, ona je jako lepa, ima tu neku skroz drugačiju lepotu. Skroz je taj fazon Naomi Kembel, jedino šta mi se ne dopada, to je što stalno spominješ Baju. Ostavljam Sandru, šaljem Luku - rekla je Ana.

- Za Luku mislim da je loš čovek i manipulator, osvetoljubiv je. Videla sam kako posmatra Munju u utorak, tako da mislim da neće ostati dužan. Primetila sam da se ti i Ena danas je*ete pogledom, da tako kažem! Sandri sam rekla na podeli budžeta da je mutava plovka i da je slika bez tona, ali je propričala. Ostavljam Sandru, šaljem Luku - rekla je Mimas.

- Ja sam ovo dvoje ljudi poslala u izolaciju, nije Sandra uticala na to nikada, to je bilo moje mišljenje da ima određene emocije prema Luki. Nervozna je stalno, komentarisala sam to sa Milovanom, ali sam shvatila iz ove izolacije da ne postoje nikakve emocije kada je Sandra u pitanju. Prelepa je i dostojanstvena, žena, majka, kraljica. Sigurno ćemo se družiti, to priče nema! Što se tiče poklona i budalaština o Baji, provlače ga celu noć. Šta je bilo kada si stenjala ovde i puštala suzu?! Ne znam šta skakuće Mića, zar se nije zakleo u ćerku da je završio sa ovom budalom (Aneli)?! Što se tiče Luke, imali smo super odnos, ušli smo u sukob kada se vratio ovde, odnos mu je čist rijaliti, ja bih zaista volela da oni ostanu zajedno. Ona je Luki žena za diku i ponos, da se uhvate za ruku i šetaju Dubrovnikom, jer teško da će Beogradom šetati s ovom novogodišnjom jelkom...Šaljem Luku, ostavljam Sandru - rekla je Kačavenda.

Detaljinije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: Nikola Žugić