Veče komedije: Kačavenda obrnula ploču i spustila loptu s Aneli, ona je umalo izgrlila! (VIDEO)

Šok!

U toku su ''Nominacije'', a nominovane takmičarke su Ena Čolić i Aneli Ahmić koje će ove noći imati priliku da čuju šta njihovi cimeri misle o njima. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Mileni Kačavendi. .

- Ja ću stvarno biti iskrena večeras jer ne mislim da će njih dve biti nominovane više. Mislim da ni jedna ni druga nisu rijaliti igrači i ne vidim to u njima. Posebno kroz Aneli sam shvatila da više nemam svrhu u rijalitiju jer nisam našla ljubav svog života. Ona je rekla da neće biti u ljubavnom odnosu, ali dobro se i držala. Obe su mi možda ikada najlepše viđene žene u rijalitiju. Pokušala sam da se nakačim na nju jer sam znala da će one biti prva tema. Luka otkad se vratio, shvatio jwe da je Aneli njegov pravi izbr - rekla je Milena, pa se osvrnula na Enu:

- Ena ti si pokazala da si tipovala Peju, nema šta. Vidi se da smo Đedović i ja veliki problem i to je to. Takođe, baš mi je žao što vam prijateljstvo nije uspelo kad ste pokušale da se pomirite. Ja sam sedam dana razmišljala šta da kažem i odlučila sam da ću ovako pričati. Ena, nikada me nisi uvredila i ostaviću tebe - rekla je Milena.

- Drago mi je da je Milena bila napokon iskrena, ali sve je upropastila na kraju. Da me je ostavila, možda bih te i zagrlila - rekla je Aneli.

Naredni je reč dobio Uroš Stanić.

- Ona je pokazala da nije moralna i da je nikakva devojka. Ona nije izdala onog kojeg nije stigla i katastrofa mi je njen odnos sa Lukom. Sve što je radila s Janjušem prošle sezone, ove godine radi Luki. Ima folirantsku facu i facu žrtve, sve zna kako i šta treba da uradi. Lako mu je oprostila pomirenje s Asminom i mislim da je neodgovorna i osoba koja nije pažljiva. O tebi imam najgore mišljenje i mislim da si jako loš komentator, - rekao je Uroš.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.B.