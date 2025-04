Žestoko na startu: Kačavenda demolirala Aneli uvredama, ona obrnula ploču i zapretila Asminom! (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija '''Nominacije'', a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Mileni Kačavendi kako bi dala svoj sud o Aneli Ahmić i Marku Đedoviću.

- Što se Marka tiče, ja tu ne bih mnogo govorila. Imam o njemu prelepo mišljenje, ti imaš jednu manu za koji ljude misle da je mana, a ja je imam isto i mislim da je super. Kada te neko dira, ti odgovoriš i odbraniš se. Ja da ne mislim dobre stvari o tebi, nikada ne bih provodila vreme sa tobom. Mislim da si duhovit, šarmantan i rečit. Ja koliko god sam društvena, ja ne biram ljude tako olako i nekoga ko će mi ući u kuću. Ja smatram da mi jesi prijatelj i o Marku sve najlepše - rekla je Milena, pa dodala:

- Što se tiče ovog odnosa sa Aneli, kuća se podelila. Ja ne mislim da Marko nosi bilo kakvu krivicu. Laž je ono što Aneli govori, ona provocira danima. Ovo jeste deo njene igre i ona ne ume sama da plovi kroz rijaliti. Sve ono što je propagirala prošle sezone, pogazila je ove. Prošle godine je glumila žrtvu zbog Stanije koja joj je otela Asmina, a sada se ona umešala u vezu Sandru i Luke. Ja sam od početka prošle sezone govorila da je ona folirant i mufljuz. Pljuvala sam je celu sezonu, a na kraju mi je bilo žao. Družila sam se sa Janjušem cele sezone, ali kada sam mislila da nije u pravu to sam mu zamerila - rekla je Kačavenda, ali je Luka prekinuo:

- Ja sam Milena iz 90 -tih, ja jesam izdala kumu da uđem u Zadrugu, ali stvarno ne znam šta imate protiv mog klana - rekao je Luka.

- Vidimo ko tapše, Bože me sačuvaj. Aneli sve što radi, radi smisleno i svesno. Vidimo da glumata lažnu žrtvu, a nju niko nije dirao i vređao. Čuli smo da je Marko učio kako treba da se ponaša. Ona je meni potvrdila da je loša majka i to je tako. Neko drugi brine o njenom detetu i stalno je ona žrtveno jagnje koja nema decu. Ja ću se potruditi da do kraja ne bude žrtva, ja se nisam priključivala drugim napadima na nju. Mislim da je loš prijatelj i loš drug, ne podnosim ljude koji se*u po bivšim prijateljima. Odjednom je došla naprsno sa informacijama. Asmina je predstavila kako nema dinara, a sada vidimo ko je i šta je gospodin - rekla je Kačavenda.

- Je*ao te Asmin konjino, je l' čuješ? - upitala je Aneli.

- Neću joj dozvoliti da me uvuče u ove njene seljačke priče. Ljubavni odnos joj nije prošao, evo joj ga Marko, pa nek po njemu se*e. Meni su sinoć dobacivali, ja nisam mogla da završim. Ovom šljamu želim sve najgore, gaziću te do kraja rijalitija - rekla je Kačavenda.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić