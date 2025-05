Šok!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a voditelj Darko Tanasijević podigao je Nenada Marinkovića Gastoza kako bi prokomentarisao svoj sukob sa Jovanom Pejićem Pejom.

- Zbog čega si rekao da je Peja dobar frajer samo u Eliti, a napolju ne može da bude? - upitao je Darko.

- Pa dobro, sad mi se hvatate za svaku reč. Mislim da ga niko u životu nije hvalio kao što su ga hvalili ovde. Ja nisam bio napolju s njim dok je blejao sa Mimi Oro - rekao je Gastoz.

- Ti si rekao da znaš sve moje devojke, pa bi trebao da znaš onda Mimi Oro - rekao je Peja.

- Je l' istina da si bio sa Macom Diskrecijom i Mimi Oro? - upitao je Gastoz.

- Jesam kako nisam, doveo sam ih kući i onda su svi zajedno sa mamom pili vermut - rekao je Peja.

- Uroše zbog čega si rekao da je Ena identična kao Aneli i ona koja je ista Aneli, komentariše nju? - upitao je Darko.

- Za alkohol je spremna sve da uradi. Nabijala se Terzi na onu stranu i izabrao je Aneli, a ne tebe. Ti sve praštaš i prihvataš sve. Zamera se Aneli što je oprostila Terzi, a tebi je Munjez isto vređao dete - rekao je Uroš.

- Munjez je rekao da može da je ima za dva piva - rekao je Darko.

- Nije pokazala karakter ni za Aleksandru, ali ni za Sofiju. Ona se liže sa svakim koji je vređao. Njen odnos sa Pejom je tek priča za sebe. Oboje imaju putera na glavi i to je to - rekao je Uroš.

- Sanja kako ti komentarišeš odnos Ene i Peje? - upitao je Darko.

- Mislim da je on dobar momak koji se nosi s velikim pritiskom i ima čvrst karakter. Ima odabrano društvo koje se ne meša u teme i zato je nesnađen. Mislim da Ena može da bude još gora i da ćemo to tek videti. Mislim da ona nije devojka za njega i da on živi stil života koji ona ne može da isprati - rekla je Sanja.

- Priča žena koja ponižava svog dečka jer je jedna mala nevesta i koja je omražena u narodu zbog svojih izjava, sigurna sam - rekla je Ena.

- Ti si dlakava mala nakaza i mizerna - rekla je Ena.

- Meni je neshvatljivo da neko ima toliko mržnje u sebi - rekla je Sanja.

- Nakarazo sa spuštenim dupetom i masnim, nakaradna si. Nosiš puš ap brus dlakava mahalušo. Mama vračara nije mogla da te vaspita da imaš bonton, obmanula si njega samo jer si ti jedna mala kalašturica koja mu je uništila život i mozak i odvojila ga od porodice. Pokušava ovim svojim recitacijama da nam prospe sok od pomorandže, a ustvari si govno. Ja sam progutala čips, a ti gutaj ono što si gutala dok nisi došla do Marka - rekla je Ena.

- Uvredila mi je moje dve omiljene pevačice - rekla je Sanja.

- Skini te dlake sa leđa - rekla je Ena.

- Moram da dovršim da se Ena i Matora muvaju svaku noć, nadam se da gledaoci imaju prilike da vide - rekla je Sanja.

Autor: N.Panić