Žestoko raskrinkavanje: Stanislav izneo dokaze - Miona mu tik pred ulazak u Elitu izjavila ljubav, a sada obrnula ploču! (VIDEO)

U toku je emisija 'Narod pita' voditelj Darko Tanasijević ugostio je ove noći Mionu Jovanović i Stanislava Krofaka.

Satkana od zlobe i mesa, porodicu dovodi do stresa. Izabrala je pesmu i karijeru, da se se uvuče Ša, nema barijeru. Ja te VO, rekla je Stanku, ali je kod Ša pronašla banku. Ne sluša mamu, tatu i baku. Nije joj problem ni da bude u braku. Sve zarad višeg cilja, a ljubavi nema. Biće joj i Ša još jedna šema. Da uđe u Elitu 8 i prevari Ša, kao Stanka. Nisu joj strani starci jer je bitna banka - pročitao je Darko pesmu koju je jedan Mionin hejter napisao na aplikaciji X.

-Možeš to mnogo bolje, ovo je osrednje. Kada se budeš više potrudio, dobićeš pohvalu. Ja nisam osoba koja vara, to što mi se desilo jednom u životu da izađem iz veze u kojoj sam bila varana, a to niko ne uzima u obzir - rekla je Miona.

-Znala je sve, samo se sad pravda. Njoj je tad odgovaralo, pa nije pričala i raskidala - rekao je Stanislav.

-On bih voleo da bude gospodin savršen, bezgrešni. Ja sam samo dan dva pre karantina videla da me on vara. U automobilu sam mu priznala neke stvvari, nisam to tako doživela, nisam mogla da povežem da me sve vreme varao, to je kao druga osoba - rekla je Miona.

-Evo ja imam poruke koje mi je slala iz karantina. Evo napisala odlazim volim te najviše na svetu bebice moja, ne piši ništa - rekao je Stanislav.

Zašto mu tada nisi rekla da te mnogo povredilo? - upitao je Darko.

-Pa dok je došlo do mog mozga kasno sam shvatila. Ja sam njega zaista volela dok nisam skapirala da je to bila zabluda u mojoj glavi - rekao je Stanislav.

- Ja imam i od one devojke Jovane tatoo poruke koje joj je Miona poručila da mi pošalje - rekao je Stanislav.

